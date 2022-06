MIN vướng tranh cãi 'đạo nhái' nhạc của TWICE, nhạc sĩ nói gì?

Cụ thể, Hứa Kim Tuyền đã khẳng định giữa hai ca khúc này không hề có sự liên quan gì đến nhau: "Mình khẳng định Tìm X và Scientist không hề có sự liên quan gì với nhau! Điểm duy nhất tương đồng của 2 bài hát là genre (thể loại) disco và tempo gần nhau. Cụ thể tempo của Tìm X là 116bpm, tempo của Scientist là 113bpm.

Về disco mọi người cũng có thể tìm nghe rất nhiều bài hát có phần nhịp beat tương đồng như Say So - Doja Cat (111bpm), Red Lipstick - Lee Hi (109 bpm), The Feels - Twice (120 bpm) hay thậm chí cùng nhịp beat, cùng thể loại, cùng tempo còn có Can't Stop The Feeling - Justin Timberlake.

Mọi người thử kéo tempo các bài hát đó về 113bpm là có thể ghép hết vào vũ đạo của Scientist".