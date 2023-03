Miley Cyrus tung MV mới: Lời bài hát ẩn dụ 18+

Nếu như Flowers là thông điệp về yêu bản thân mạnh mẽ thì ca từ của River táo bạo hơn, mô tả về những cảm giác “18+”.

Đi cùng với một ca khúc táo bạo là một MV cũng bạo liệt không kém. Toàn bộ MV lấy tông màu trắng đen với cảnh mở đầu là Miley Cyrus say sưa nhảy trong ánh đèn trên sàn nhảy, tạo cảm giác khá hoài niệm, gợi nhắc về Vogue hoặc Girl Gone Wild của Madonna - thần tượng của giọng ca The Climb.

Tâm điểm của MV chính là ở cảnh Miley Cyrus tắm dưới dòng thác trong lúc 14 chàng vũ công 6 múi. Những va chạm, tương tác giữa Miley với dàn diễn viên nam được thực hiện ấn tượng, mang tính nghệ thuật chứ không gợi cảm giác dung tục.