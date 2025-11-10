MiG-41 Nga tốc độ Mach 5 ‘xuyên không’, công nghệ tàng hình thế hệ 6, ‘thợ săn’ F-35 hay chỉ là giấc mơ?

Trong bối cảnh cuộc đua vũ trang không quân leo thang, Nga bất ngờ ‘hồi sinh’ dự án MiG-41 - ‘quái vật’ thế hệ 6 hứa hẹn tốc độ Mach 5, tàng hình vượt trội và khả năng đánh chặn vệ tinh, nhằm đối đầu trực tiếp với F-35 Mỹ và chương trình NGAD/F-47 của Washington.

Nhưng đằng sau những thông số ‘khủng’ như động cơ kết hợp ramjet, vật liệu chịu nhiệt cực hạn và radar AI quét đa mục tiêu, liệu đây có phải là bước đột phá công nghệ thực sự hay chỉ là ‘chiêu bài tuyên truyền’ giữa lúc Moscow đang vật lộn với cấm vận và xung đột Nga-Ukraine?

Hãy cùng phân tích sâu về ‘tim óc’ công nghệ của MiG-41 qua các nguồn thông tin mới nhất.