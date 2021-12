Miền Trung tiếp tục mưa to, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Your browser does not support the audio element.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều 26/12 đến nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.