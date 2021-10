Miền Trung mưa lớn, lũ trên các sông lên nhanh

Lượng mưa tính từ 7h đến 13h ngày 17/10 tại một số nơi ghi nhận cao như: Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) 104.8mm, Trường Sơn (Quảng Bình) 100.6mm, Tà Rụt (Quảng Trị) 103.2mm, Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 351.4mm, Hương Nguyên (Thừa Thiên Huế) 165.8mm, Đắc Pring (Quảng Nam) 100.6mm, Sơn Tây (Quảng Ngãi) 100.8mm, …

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay (17/10) đến ngày 18/10 ở khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.