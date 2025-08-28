Miễn phí vé đi metro Bến Thành - Suối Tiên ngày Quốc khánh 2/9

Một lưu ý quan trọng là trong ngày 2/9, hành khách chỉ nên dùng một trong hai cách trên để đi tàu. Nếu vẫn mua vé, hệ thống sẽ tính phí và công ty sẽ không hoàn trả số tiền đã thanh toán. Chức năng “QR Độc lập” trên ứng dụng sẽ bắt đầu xuất hiện từ ngày 2/9 và chỉ có hiệu lực trong ngày này.

Người dân TPHCM sẽ được đi tàu metro Bến Thành - Suối Tiên miễn phí trong ngày 2/9.

Dịp lễ Quốc khánh 2/9, Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 cho biết tàu metro sẽ chạy từ 5h đến 23h. Cụ thể, ngày 30/8 và 31/8, tàu vận hành 251 chuyến mỗi ngày; trong khi ngày 1/9 và 2/9 sẽ chạy tới 264 chuyến mỗi ngày.