Miễn, giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa bão

Cục Thuế - Bộ Tài chính đã ban hành hướng dẫn miễn, giảm, gia hạn thuế, tiền thuê đất, tiền phạt chậm nộp cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng nặng do thiên tai

Hỗ trợ người nộp thuế khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 10/10, Cục Thuế - Bộ Tài chính ban hành Công văn số 4328 gửi cơ quan thuế các tỉnh, thành phố có tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 10, số 11 và mưa lũ sau bão. Văn bản yêu cầu hướng dẫn cụ thể các biện pháp miễn, giảm, gia hạn thuế theo quy định pháp luật hiện hành, nhằm hỗ trợ khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, việc gia hạn nộp thuế sẽ được xem xét khi người nộp thuế bị thiệt hại vật chất, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh do trường hợp bất khả kháng được quy định tại khoản 27 Điều 3 Luật Quản lý thuế. Trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, làm ảnh hưởng kết quả sản xuất kinh doanh, cũng được xem xét gia hạn.