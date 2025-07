Miền Bắc, Thanh Hóa - Nghệ An lại mưa lớn, lũ trên sông Cả vượt lịch sử 50 năm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An lại đón đợt mưa lớn trong 2 ngày tới.

Cụ thể, từ 24-25/7, những khu vực trên có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Đêm 25/7, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.