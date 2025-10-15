Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Biển Đông khả năng xuất hiện bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện có vùng áp thấp ở phía Đông Philippines, dự báo khoảng 16-17/10 mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới này có thể mạnh lên thành bão và đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông. Nếu vùng áp thấp này mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông, đây sẽ là cơn bão số 12 trong năm 2025.

Đồng thời, chiều 15/10, Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng đưa ra nhận định một vùng áp thấp hình thành trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão, khoảng 19-20/10 có khả năng đi vào Biển Đông.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý thông tin trên là dự báo xa và đang tiếp tục theo dõi, cập nhật số liệu để đưa ra dự báo tin cậy hơn.