Miền Bắc sắp đón gió mùa Đông Bắc, mưa giông diện rộng

Ông Hưởng khuyến cáo, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ đang trong thời gian chuyển mùa cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, dự báo từ ngày 23/3, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ giảm với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng từ 17-19 độ C, vùng núi 14-16 độ C, nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.