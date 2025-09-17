Miền Bắc sắp có đợt mưa lớn xối xả, Biển Đông khả năng đón 2 cơn bão liên tiếp

Chiều 17/9, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ (Cục Khí tượng thủy văn) vừa đưa ra nhận định diễn biến hình thế thời tiết chính ảnh hưởng các khu vực trong 10 ngày tới.

Cụ thể, trong 1-2 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc về phía các tỉnh ven biển Trung Bộ. Đồng thời, cơn áp thấp nhiệt đới ở phía bắc đảo Lu-dông (Philippines) sẽ vào Biển Đông có thể mạnh dần lên. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình.

Dự báo, trong 3-10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc qua Trung Trung Bộ hoạt động mạnh nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc về phía các tỉnh ven biển Trung Bộ và cơn áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông.

Biển Đông khả năng đón 2 cơn bão trong khoảng 1 tuần tới. Ảnh minh họa: Lê Dương

Đến khoảng ngày 23-24/9, cơn bão ở phía đông Philippines nhiều khả năng vào Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ tiếp tục lấn về phía Tây sau có cường độ ổn định. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình, từ khoảng ngày 20-21/9 hoạt động yếu dần.

Trong khi đó, theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên khu vực đảo Lu-dông (Philippines) vào Biển Đông chiều nay 17/9 và nhiều khả năng mạnh lên thành bão số 8 trong tối và đêm nay.