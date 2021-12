Miền Bắc mưa rét, có nơi dưới 8 độ C

Your browser does not support the audio element.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi có mưa nhỏ. Từ nay đến hết ngày 14/12, do kết hợp với hoạt động của trường gió Đông trên cao nên khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có giông.

Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 15-18 độ C.