Miền Bắc mưa lớn như 'trút nước', chi tiết về lượng mưa và vùng tâm điểm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hôm nay (14/8), ở khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 40mm như: trạm Dương Phong 2 (Bắc Kạn) 41.2mm, trạm Định Công (Hà Nội) 84.7mm, trạm Ba Chẽ (Quảng Ninh) 55.6mm, trạm Hương Nguyên (TP Huế) 41.8mm, trạm Nâm Njang (Lâm Đồng) 72.6mm,…

Dự báo, chiều tối và đêm nay, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 100mm.