Miền Bắc, miền Trung đỉnh điểm mưa lớn

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ, gây ngập úng cục bộ ở nơi trũng thấp và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong ngày và đêm nay cũng có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ trong chiều và đêm 16/8 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to với lượng mưa 15-35mm, có nơi trên 80mm.

Vào ngày và đêm mai (17/8), khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Trên biển hôm nay, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nối với dải hội tụ nhiệt đới nên hầu hết các vùng biển trên cả nước thời tiết xấu với gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3,5m, biển động.