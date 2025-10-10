Miền Bắc lại sắp mưa lớn, Hà Nội và các tỉnh lân cận khi nào hết ngập lụt?

Chiều nay (10/10), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 10-12/10 ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; từ 13-16/10, sẽ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to.
Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn.
Riêng khu vực Hà Nội, từ 10-12/10, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa.
Từ 13-16/10, Hà Nội có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to.
Cảnh báo các khu vực, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Lũ vẫn ở mức rất cao: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh không được chủ quan
Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện gửi Chủ tịch Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh về việc đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, Thương và Cà Lồ.
Theo đó, do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 11 (Matmo), trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ đã xảy ra lũ đặc biệt lớn, vượt lịch sử.
Cụ thể, đỉnh lũ trên sông Cầu tại Gia Bảy lúc 3h ngày 8/10 là 29,9m, vượt lịch sử năm 2024 khoảng 1,09m; tại Phúc Lộc Phương lúc 21h ngày 9/10 là 9,98m, vượt lịch sử năm 2024.
Sông Thương tại Hữu Lũng lúc 14h ngày 8/10 là 24,31m, vượt lịch sử năm 1986, tại Phủ Lạng Thương lúc 3h ngày 9/10 là 7,6m, vượt lịch sử năm 1986. Sông Cà Lồ tại Mạnh Tân lúc 4h ngày 10/10 đo được là 9,75m, vượt lịch sử năm 2024.
Hệ thống đê đã xảy ra 43 sự cố uy hiếp đến an toàn chống lũ. Nhiều tuyến đê phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn. Đó là các tuyến đê Chã, Hà Châu (Thái Nguyên), đê TP Thái Nguyên; đê tả, hữu Cầu, hữu Thương, đê tả Thương - Dương Đức, đê hữu Cà Lồ đã đắp chống tràn với tổng chiều dài khoảng 20km.
Lũ trên các sông vẫn đang duy trì ở mức rất cao (dao động ở mức đỉnh hoặc có rút nhưng rất chậm).
Do đó, để đảm bảo an toàn đê điều, lãnh đạo Bộ NN&MT yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trên tập trung chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Phải tiếp tục huy động các lực lượng tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tuần tra canh gác trên các tuyến đê để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố xảy ra.
Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh cần duy trì lực lượng, sẵn sàng vật tư, phương tiện, máy móc, trang thiết bị để hộ đê.
“Chỉ vận hành bơm tiêu cưỡng bức ra sông theo quy trình vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời đảm bảo an toàn chống lũ của đê”, công điện nhấn mạnh.
Theo báo cáo của Sở NN&MT Hà Nội gửi Bộ sáng 10/10, lũ trên sông Cầu, Cà Lồ khiến nhiều xã ven sông bị ngập úng gồm Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn, Tiến Thắng, Trung Giã.
Gần 3.300 hộ dân (hơn 10.500 người) bị ảnh hưởng bởi ngập nước. Các xã đã sơ tán gần 8.500 người dân, chủ yếu ở Trung Giã, Thư Lâm, Tiến Thắng, Đa Phúc.
|Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương
Theo bản tin 15h30 chiều nay (10/10) của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), trên sông Trung (Lạng Sơn) đang xuống.
Dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở trên mức báo động (BĐ)3.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3.
Đồng thời, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại sẽ xuống và ở trên mức BĐ1.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn duy trì trong 2-3 ngày tới; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực trên.