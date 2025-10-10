Miền Bắc lại sắp mưa lớn, Hà Nội và các tỉnh lân cận khi nào hết ngập lụt?

Chiều nay (10/10), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 10-12/10 ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; từ 13-16/10, sẽ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn.

Riêng khu vực Hà Nội, từ 10-12/10, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa.

Từ 13-16/10, Hà Nội có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Cảnh báo các khu vực, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.