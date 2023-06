Miền Bắc giảm mưa trước khi tiếp tục đón nắng nóng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 15/6, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng giảm dần, chỉ còn tập trung vào rạng sáng. Những giờ tới, khu vực tăng nhiệt tăng nhanh và có thể chạm ngưỡng 34 độ C, cao hơn 2-3 độ C so với một ngày trước.