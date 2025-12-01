Miền Bắc đón không khí lạnh kèm mưa dầm, bất ngờ nhiệt độ thấp nhất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, trong khoảng thời gian từ 13-15/10, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là Đông Bắc Bộ, có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa, trời chuyển nhiều mây.

Các chuyên gia nhận định, lượng mưa tích lũy trong 24 giờ phổ biến dưới 50mm, nên khả năng xảy ra lũ trên các hệ thống sông là rất thấp.

Không khí lạnh sắp tràn về khiến miền Bắc chuyển mưa mát. Ảnh minh họa: Bảo Kiến

Tuy nhiên, trong thời gian này vẫn có thể xuất hiện mưa rào và giông cục bộ, với cường độ mưa lớn 30-50mm/h, gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất cục bộ ở một số khu vực vùng núi.