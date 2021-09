Midu khoe góc nghiêng liền bị hỏi thẳng chuyện thẩm mỹ

Đáp lại thắc mắc của netizen, Midu vui vẻ cho biết: "Mũi cao từ bé đến lớn rồi bạn ơi. Bữa nào show mũi ba mẹ Midu cho xem nè". Câu trả lời của Midu ngay sau đó đã khiến cho dân tình đồng loạt thả "like" vì quá hợp lý.

Your browser does not support the video tag.

Được dịp rảnh rỗi, Midu làm clip đu trend khoe góc nghiêng