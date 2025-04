Microsoft tròn 50 tuổi: Nhìn lại bức ảnh lịch sử

Lewis sau đó trở thành một nhà báo tự do và là tác giả của cuốn sách What My Last Man Did, xuất bản năm 2017. Bà cũng giúp xây dựng trung tâm nghệ thuật văn học phi lợi nhuận Hugo House ở Seattle. Tính đến năm 2000, Lewis có giá trị tài sản ròng là 2 triệu USD.

Maria Wood

Maria Wood là nhân viên kế toán của Microsoft. Bà kiện công ty vì phân biệt đối xử giới tính chỉ hai năm sau khi bức ảnh được chụp. Microsoft đã giải quyết vụ kiện và sau đó Wood tiếp tục nuôi dạy hai đứa con và tập trung vào hoạt động thiện nguyện.

Wood cũng đã kết hôn với một nhân viên khác của công ty là Steve Wood. Giá trị tài sản ròng của hai vợ chồng ước tính là 15 triệu USD vào năm 2000.

Bob O'Rear

Một trong những nhân viên lớn tuổi nhất tại Microsoft trong ảnh, Bob O'Rear là nhà toán học trưởng và là một trong những lập trình viên chính cho hệ điều hành MS-DOS. Sau đó, ông giữ chức Giám đốc bán hàng và tiếp thị quốc tế tại công ty.

O'Rear rời công ty vào năm 1993 và được cho là đã bắt đầu chăn nuôi gia súc ở bang Texas quê hương của mình. Giá trị tài sản ròng của ông ước tính khoảng 100 triệu USD vào năm 2000.

Marc McDonald

Marc McDonald là một lập trình viên và được cho là nhân viên đầu tiên của Microsoft. McDonald rời Microsoft vào năm 1984 khi công ty trở nên "quá lớn".

Sau đó, ông gia nhập công ty phần mềm Asymetrix, do Paul Allen sáng lập, tập trung vào "thị trường trình bày web và e-learning", theo website PaulAllen.com.

Sau đó, ông đầu quân cho Design Intelligence, một hãng phần mềm ở Seattle. Microsoft mua lại công ty năm 2000, McDonald trở lại “chốn cũ”. Ông nghỉ việc năm 2011.