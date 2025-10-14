Microsoft ngừng hỗ trợ Windows 10: Máy tính cũ có còn dùng được nữa hay không?

Để cài đặt Windows 11, máy tính cần đáp ứng tối thiểu: CPU 1GHz hoặc nhanh hơn, 2 nhân trở lên; RAM 4GB, ổ cứng 64GB; hỗ trợ TPM 2.0, Secure Boot và DirectX 12; màn hình HD 9 inch trở lên.

Tất cả các lựa chọn đăng ký đều cung cấp các bản cập nhật bảo mật mở rộng đến hết ngày 13/10/2026. Bạn có thể đăng ký ESU bất cứ lúc nào cho đến khi chương trình kết thúc.

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Kiểm tra tình trạng PC để đánh giá khả năng tương thích của máy tính với Windows 11. Nếu đủ điều kiện, vào Cài đặt > Cập nhật và bảo mật > Windows Update để tải về.

Nếu máy không đủ điều kiện, người dùng vẫn có thể cài Windows 11 thủ công bằng công cụ như Rufus nhưng Microsoft sẽ không bảo hành hoặc đảm bảo ổn định.

Có cần mua máy tính mới?

Không bắt buộc. Máy tính chạy Windows 10 vẫn dùng được và bạn có thể kéo dài vòng đời thêm 1 năm với ESU, hoặc chuyển sang hệ điều hành khác như Linux. Tuy nhiên, với những thiết bị sử dụng cho công việc hoặc giao dịch trực tuyến, việc đầu tư vào máy tính tương thích Windows 11 là lựa chọn an toàn và bền vững hơn.

Bạn còn một năm để chuẩn bị: sao lưu dữ liệu, kiểm tra khả năng tương thích, và quyết định giữa nâng cấp hay gia hạn. Dù sớm hay muộn, việc rời bỏ Windows 10 là điều không thể tránh, nhưng bạn vẫn có thể chủ động chuyển đổi theo cách an toàn và tiết kiệm nhất.

(Theo Cnet, Microsoft)