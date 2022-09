Michael Jackson từng dùng 19 danh tính giả để mua thuốc giảm đau, thuốc ngủ

Chuyên gia về chứng nghiện Drew Pinsky chỉ ra Michael Jackson uống 300 miligam thuốc giảm đau tổng hợp Demerol mỗi lần sử dụng. Đây được ghi nhận là một liều lượng khổng lồ. Ca sĩ từng đề cập chuyện này trong ca khúc Morphine ra mắt năm 1997.

Sức khỏe tinh thần của Michael Jackson đạt đỉnh báo động vào năm 2009. Trong thời gian anh tập luyện cho tour diễn This Is Us, đạo diễn Kenny Ortega cảm nhận anh có dấu hiệu hoang tưởng, lo lắng và ám ảnh. Đạo diễn viết trong một email: "Tôi nghĩ điều tốt nhất chúng ta có thể làm là nhờ một bác sĩ tâm thần hàng đầu đánh giá Michael càng sớm càng tốt. Không ai quan tâm anh ấy hàng ngày".

Cơ thể Michael vốn đã tích tụ nhiều loại thuốc hủy hoại sức khỏe. Bác sĩ Harry Glassman cho rằng ca sĩ phải chịu trách nhiệm với cái chết của chính mình. Thanh tra Orlando Martinez chỉ ra: "Với thói quen dùng thuốc như vậy, Michael Jackson sống được tới 50 tuổi đã là một kỳ tích".

Nếu còn sống, Michael Jackson đón tuổi 64 hôm 29/8. Anh được đánh giá là một trong các nhân vật quan trọng nhất của văn hóa, nghệ thuật và giải trí thế kỷ 20. Trong sự nghiệp hơn bốn thập kỷ, Michael có nhiều đóng góp cho âm nhạc, khiêu vũ và thời trang.