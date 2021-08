Mì Hảo Hảo và Thiên Hương bị cảnh báo rủi ro nghiêm trọng

Ông Ngô Xuân Nam, Phó giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam

Đại diện Văn phòng SPS Việt Nam cũng khẳng định theo quy định, chất Ethylene Oxide hoàn toàn không được dùng để sản xuất 2 sản phẩm mì trên, ở cả Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.



Trước những cảnh báo của EU về nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ông Nam cho rằng doanh nghiệp cần phải nghiên cứu kỹ và cập nhật thông tin về các quy định SPS của thị trường nhập khẩu và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của từng thị trường đó.



Cụ thể, nếu xuất khẩu thực phẩm và nông sản sang EU, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn của EU. Khi có thông tin như trên, các doanh nghiệp bắt buộc phải rà soát lại toàn bộ quy trình từ nguồn gốc nhập nguyên liệu, quy trình sản xuất, chế biến, đóng gói, vận chuyển… tập trung vào các mối nguy.



Về nguyên tắc các lô hàng xuất khẩu, đều phải có hồ sơ gốc ghi đầy đủ thông tin về kiểm soát mối nguy trong cả quá trình sản xuất.

Sản phẩm mì Hảo Hảo bị FSAI thu hồi vì nhiễm Ethylene Oxide.

Trước đó ngày 20/8, Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) ra thông báo thu hồi một số lô sản phẩm mì ăn liền có chứa chất Ethylene Oxide, trong đó có mì Hảo Hảo vị tôm chua cay (loại 77 g, lô hạn sử dụng đến 24/9/2022) và miến Good vị sườn heo (loại 56 g, lô hạn sử dụng đến 10/11/2022) do Acecook Việt Nam sản xuất.



Đến ngày 28/8, EU tiếp tục đưa cảnh báo sản phẩm mì khô vị bò gà có tên tiếng Anh “Dried noodles with chicken and beefspices” của Công ty Cổ phần Thực phẩm Thiên Hương và thu hồi lại mặt hàng này ở thị trường Na Uy.



Đại diện Công ty Acecook Việt Nam nói lô hàng bị thu hồi là sản phẩm xuất khẩu, không liên quan đến những sản phẩm nội địa tại Việt Nam. Doanh nghiệp khẳng định không sử dụng công nghệ Ethylene Oxide ở bất kỳ công đoạn sản xuất nào và đang tiến hành phân tích, kiểm tra và điều tra trên diện rộng.



Trong khi đó, đại diện Công ty Thiên Hương cho biết lô hàng mì khô vị bò gà đang bị thu hồi là sản phẩm gia công xuất khẩu theo đơn đặt hàng riêng của đối tác tại Na Uy. Công ty cũng khẳng định toàn bộ sản phẩm được gia công nghiêm ngặt, không sử dụng Ethylene Oxide trong bất kỳ khâu nào.



Ngoài việc cung cấp mẫu phẩm cho cơ quan quản lý, Thiên Hương đang kiểm tra, sàng lọc, phân tích và đánh giá diện rộng ở tất cả khâu nguyên liệu, thiết bị, quy trình gia công/sản xuất. Công ty cũng sẽ kiểm chứng thông tin sản phẩm gia công tại thị trường Na Uy.