Mì Hảo Hảo bị Ireland thu hồi: 'Ông trùm' người Việt giàu cỡ nào?

Về phía Bộ Công thương, ngay khi nắm được thông tin cảnh báo, Bộ đã đề nghị Công ty cổ phần Acecook Việt Nam khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất cũng như sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với 2 sản phẩm mì Hảo Hảo, miến Good do công ty sản xuất, để đánh giá sự xuất hiện chất Ethylene Oxide (là chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm theo Thông tư 50 của Bộ Y tế) trong sản phẩm như cảnh báo nêu.



Đồng thời, Bộ chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp rà soát toàn bộ danh mục sản phẩm do Công ty cổ phần Acecook Việt Nam hiện đang phân phối trong nước, kiểm tra xác minh làm rõ quy trình sản xuất và xác định các vi phạm nếu có để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.



"Ông trùm" mì Hảo Hảo Hoàng Cao Trí và khối tài sản khổng lồ



Chủ sở hữu của thương hiệu Mì Hảo Hảo là Công ty cổ phần Acecook Việt Nam (viết tắt: Vina Acecook) – được thành lập tại TP. HCM từ cuối năm 1993.



Tính đến năm 2020, Acecook Việt Nam có vốn điều lệ 298 tỷ đồng, trong đó cổ đông Nhật Bản là Acecook Co., LTD nắm giữ 16,9 triệu cổ phần, giá trị 169 tỷ đồng, tương đương 56,64%.



Cơ cấu sở hữu Vina Acecookcòn có sự xuất hiện của một cổ đông Việt Nam, là ông Hoàng Cao Trí (1962) – người nắm giữ 25,16% cổ phần.

Tốt nghiệp Đại học Bách khoa năm 1987, ông Trí vốn là một kỹ sư cơ điện của Vifon. Năm 1993, khi Vifon Acecook được thành lập, ông Trí được cử tham gia liên doanh và trở thành Phó Tổng Giám đốc, rồi gắn bó với công ty suốt từ đó đến nay.



Thống kê năm 2019 cho biết, Acecook ghi nhận thu thuần 10.648 tỷ đồng, lợi nhuận ròng tương đối ấn tượng đạt 1.660 tỷ đồng. Với quy mô này, hơn 25% cổ phần của cá nhân ông Hoàng Cao Trí có thể lên tới hàng trăm triệu USD.



Với tài sản khổng lồ từ mì Hảo Hảo, ít ai biết rằng không chỉ là "ông trùm" mì gói ông Hoàng Cao Trí có nhiều tài sản bất động sản khác tại Blue Sea Group.