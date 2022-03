Mew Amazing đá xéo Tiên Cookie vụ tố 'Đi Đu Đưa Đi' bị xào xáo

Đồng thời, Mew Amazing để lại 2 đường dẫn dẫn đến tác phẩm Toccata and Fugue in D minor của Johann Sebastian Bach. Đây là một trong những tác phẩm kinh điển nhất và thường xuyên được giảng dạy tại các nhạc viện của Việt Nam.

Ngay lập tức, netizen nhận ra 1 đoạn melody trong Toccata and Fugue in D minor có phần tương đồng với phân đoạn mở đầu của điệp khúc bài hát Đi Đu Đưa Đi của Bích Phương.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, Mew Amazing đang "đá xéo" Tiên Cookie về vụ "tố" ca khúc Used To Know Me của Charli XCX đạo nhạc ca khúc Đi Đu Đưa Đi.

Trước đó, Tiên Cookie cho rằng ca khúc Used To Know Me của Charli XCX sử dụng trái phép giai điệu từ ca khúc Đi Đu Đưa Đi của Bích Phương.

"Nếu anh Phạm Thanh Hà tự hỏi rằng giả sử Đi Đu Đưa Đi được phát hành sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ phải nhận về làn sóng chỉ trích từ khán giả như thế nào với mức độ giống nhau như vậy, Charli XCX liệu có đang nghĩ nghệ sĩ Việt Nam là người rừng không?".