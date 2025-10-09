Metro số 2 sắp khởi công, TPHCM rà soát quy hoạch 'đất vàng' quanh 11 nhà ga

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) có chiều dài hơn 11km, với tổng mức đầu tư gần 47.900 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư công. Dự án đang trong giai đoạn di dời hạ tầng kỹ thuật và dự kiến khởi công vào tháng 12/2025.

Hiện nay, TPHCM đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) dọc tuyến, đặc biệt là tại các khu đất công lớn quanh 11 nhà ga và depot Tham Lương. Đây là bước đi chiến lược nhằm tạo đòn bẩy thu hút đầu tư, tăng nguồn thu cho ngân sách thành phố.