Meta sẽ ‘nhắc nhở’ thanh thiếu niên Việt Nam nếu dùng Facebook và Messenger quá 60 phút mỗi ngày

Meta cho biết sẽ tiếp tục mở rộng những biện pháp an toàn dành cho người dùng vị thành niên trên môi trường số. Sau khi triển khai thành công Teen Accounts (Tài khoản Thanh thiếu niên) trên Instagram, tính năng này sẽ được áp dụng trên Facebook và Messenger, mang lại trải nghiệm trực tuyến an toàn, tích cực và phù hợp hơn cho giới trẻ tại Việt Nam.

Vào năm 2024, Meta đã giới thiệu tính năng Teen Accounts, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực bảo đảm an toàn cho người dùng vị thành niên trên các nền tảng mạng xã hội. Tính đến nay, hàng trăm triệu người dùng vị thành niên đã được thiết lập Tài khoản Teen Account trên Instagram, Facebook và Messenger. Sau khi được ra mắt trên Instagram trên phạm vi toàn cầu, Meta tiếp tục mở rộng việc triển khai Teen Account trên Facebook và Messenger tại Việt Nam bắt đầu từ tuần này.

Các biện pháp bảo vệ tích hợp dành cho người dùng vị thành niên

Người dùng vị thành niên sẽ được mặc định cài đặt chế độ Teen Accounts, và đối với những người dùng dưới 16 tuổi, bất kỳ thay đổi nào nhằm giảm bớt các biện pháp bảo vệ cũng sẽ cần được phụ huynh chấp thuận.

●Hạn chế đối tượng: Tài khoản Teen Account sẽ mặc định thiết lập đối tượng có thể xem bài viết, tin, video, danh sách bạn bè là Bạn bè.