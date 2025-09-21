Meta bị tố dùng ảnh nữ sinh để quảng bá Threads, phụ huynh phẫn nộ

Meta đang đối mặt với làn sóng chỉ trích tại Anh sau khi bị phát hiện sử dụng ảnh học sinh nữ mặc đồng phục trong các bài đăng quảng bá mạng xã hội Threads.

Nhiều phụ huynh cho biết họ không hề hay biết hình ảnh con mình lại bị dùng cho mục đích thương mại.

Một người đàn ông 37 tuổi tại London cho biết, trong nhiều ngày liền anh liên tục nhận được quảng cáo Threads trên Instagram kèm theo hình ảnh nữ sinh 13 - 15 tuổi.

Các ảnh này được lấy từ bài đăng của phụ huynh trên Instagram, có trường hợp tài khoản để riêng tư nhưng ảnh lại tự động chia sẻ sang Threads ở chế độ công khai.