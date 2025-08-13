Mệt mỏi không rõ nguyên nhân – Coi chừng gan đang 'xuống sức' mà bạn không hay biết

Theo WHO, Việt Nam có tỷ lệ viêm gan trong nhóm cao nhất thế giới, phần lớn phát hiện muộn khi đã tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan. Nguyên nhân chính là những dấu hiệu ban đầu thường bị nhầm lẫn với triệu chứng "bình thường" của cuộc sống hiện đại.

Vậy tại sao gan quá tải lại gây mệt mỏi? Và những dấu hiệu nào đi kèm mà bạn không nên chủ quan?

Vì sao gan quá tải lại gây mệt mỏi kéo dài?

Mệt mỏi do gan quá tải khác hoàn toàn với cơn mệt thông thường. Đó là cảm giác mệt mỏi âm ỉ, kéo dài, không thể phục hồi sau nghỉ ngơi, kèm theo những biểu hiện đặc trưng như nặng nề toàn thân, buồn ngủ ban ngày nhưng mất ngủ ban đêm, kém tập trung, chán ăn, đầy hơi,...

Khi gan quá tải, cơ quan đảm nhận hơn 500 chức năng quan trọng này không thể lọc thải độc tố hiệu quả. Điều này khiến các chất độc hại tích tụ trong máu, ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể và gây mệt mỏi dai dẳng.