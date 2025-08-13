Mệt mỏi không rõ nguyên nhân – Coi chừng gan đang 'xuống sức' mà bạn không hay biết

Theo WHO, Việt Nam có tỷ lệ viêm gan trong nhóm cao nhất thế giới, phần lớn phát hiện muộn khi đã tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan. Nguyên nhân chính là những dấu hiệu ban đầu thường bị nhầm lẫn với triệu chứng "bình thường" của cuộc sống hiện đại.
Vậy tại sao gan quá tải lại gây mệt mỏi? Và những dấu hiệu nào đi kèm mà bạn không nên chủ quan?
Vì sao gan quá tải lại gây mệt mỏi kéo dài?
Mệt mỏi do gan quá tải khác hoàn toàn với cơn mệt thông thường. Đó là cảm giác mệt mỏi âm ỉ, kéo dài, không thể phục hồi sau nghỉ ngơi, kèm theo những biểu hiện đặc trưng như nặng nề toàn thân, buồn ngủ ban ngày nhưng mất ngủ ban đêm, kém tập trung, chán ăn, đầy hơi,...
Khi gan quá tải, cơ quan đảm nhận hơn 500 chức năng quan trọng này không thể lọc thải độc tố hiệu quả. Điều này khiến các chất độc hại tích tụ trong máu, ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể và gây mệt mỏi dai dẳng.
Y học cổ truyền gọi tình trạng này là "can khí uất kết, khí huyết bất thông" – tức gan bị ứ trệ, khí huyết lưu thông kém, năng lượng sinh khí bị suy giảm.
Không chỉ mệt mỏi, gan quá tải còn được cảnh báo qua nhiều dấu hiệu khác như: da xỉn màu, vàng da, vàng mắt, ngứa không rõ nguyên nhân, nước tiểu sẫm màu, đầy bụng khó tiêu,...
Nếu không được chăm sóc kịp thời, gan quá tải có thể tiến triển thành viêm gan mạn, xơ gan, thậm chí ung thư gan – những bệnh lý nguy hiểm và có thể đe dọa tính mạng.
Chủ động chăm sóc gan từ sớm sẽ giúp bạn lấy lại sức sống và tránh những hậu quả đáng tiếc.
Chủ động chăm sóc trước khi gan "lên tiếng"
Các vấn đề về gan thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu. Vì thế, ngoài việc thăm khám sức khỏe định kỳ, bạn nên duy trì những thói quen đơn giản nhưng có lợi cho gan.
- Ăn uống cân bằng với rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt, đạm và chất béo lành mạnh; ưu tiên bưởi, nho, quả hạch, cá béo để chống oxy hóa và hỗ trợ phục hồi gan.
- Hạn chế rượu bia, uống đủ 2-2,5 lít nước lọc mỗi ngày, có thể thêm trà thảo mộc ấm hoặc nước ép trái cây buổi sáng để giảm gánh nặng cho gan.
- Ngủ sớm và đủ giấc, đảm bảo ngủ sâu trong khung giờ 23h–3h sáng - là thời điểm gan hoạt động mạnh để giải độc, giúp gan nghỉ ngơi và phục hồi hiệu quả.
Bên cạnh đó, ông bà ta ngày xưa còn có những mẹo dân gian từ nguyên liệu sẵn có như trà bí đao để thanh nhiệt, diệp hạ châu để mát gan, hay ấm nước atiso hỗ trợ giải độc gan hiệu quả. Những cách này không chỉ giúp gan khỏe từ bên trong mà còn gợi nhớ một lối sống dưỡng sinh gần gũi thiên nhiên – bí quyết giữ sức khỏe bền vững qua nhiều thế hệ.
Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại bận rộn, việc áp dụng các mẹo này mỗi ngày gần như trở thành điều bất khả thi đối với nhiều người.
Chính vì vậy, Dược Bình Đông đã chọn con đường dung hòa - vừa đáp ứng nhu cầu hiện đại, vừa giữ gìn giá trị truyền thống. Dược liệu quý được tuyển chọn kỹ lưỡng, kết hợp cùng quy trình sản xuất hiện đại, đạt chuẩn GMP - để tạo ra sản phẩm vừa giữ được giá trị của công thức xưa, vừa tiện lợi cho ngày nay.
Trải qua hơn 75 năm đồng hành cùng sức khỏe người Việt, Dược Bình Đông đã định vị mình là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Mỗi sản phẩm là một minh chứng cho triết lý "giao thoa thế hệ" – kế thừa tinh hoa và đổi mới sáng tạo.
Long Đởm Giải Độc Gan – giữ trọn tinh hoa xưa, bảo vệ gan khỏe cho hôm nay.
Từ triết lý đó, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Long Đởm Giải Độc Gan của Dược Bình Đông ra đời với công thức kết hợp nhiều thảo dược tốt cho gan như Long đởm thảo, Diệp hạ châu, Atiso, Chi tử, Nhân trần,... Sự hòa quyện này giúp thanh nhiệt, giải độc, mát gan, đồng thời hỗ trợ tăng cường chức năng gan, từ đó giảm các triệu chứng nóng trong người, mẩn ngứa, mụn nhọt, vàng da,...
Sản xuất theo tiêu chuẩn GMP và ứng dụng công nghệ chiết xuất hiện đại, sản phẩm giữ được tác dụng của dược liệu trong dạng cao lỏng dễ hấp thu, gọn gàng và phù hợp nhịp sống bận rộn.
Đó chính là tinh thần "giao thoa thế hệ" – kế thừa giá trị xưa, đồng thời đổi mới để phù hợp với nhu cầu của thời đại ngày nay.
Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Công ty TNHH Dược Phẩm Bình Đông - Bidophar
Dược Bình Đông được thành lập với sự kế thừa tinh hoa nền Y học cổ truyền Việt Nam. Tiền thân là Cơ sở sản xuất thuốc Y học dân tộc Bình Đông.
● Hotline: (028) 39 808 808
● Địa chỉ: 43/9 Mễ Cốc, Phường Phú Định, TP.HCM
● Showroom: 22 đường số 10, Phường Bình Phú, TP.HCM
● Website: https://www.binhdong.vn