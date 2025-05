Met Gala 2025 có gì hot mà giá vé lên tới 1,8 tỉ đồng?

Chủ đề triển lãm và sự kiện năm nay có tên gọi “Superfine: Tailoring Black Style”, tập trung khai thác chiều sâu lịch sử của Black Dandyism và ảnh hưởng lâu dài của nó đối với thế giới thời trang hiện đại.

Khái niệm "dandy" xuất hiện từ thế kỷ XVIII, dùng để chỉ những người đàn ông trung lưu ăn mặc chỉn chu, cầu kỳ và thường xuất hiện trong các không gian xã hội sang trọng. Tuy nhiên, khi được cộng đồng người da màu tiếp nhận, Black Dandyism mang một tầng ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều.

Bên trong bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, hình tượng Black Dandy hiện lên như một biểu tượng thẩm mỹ táo bạo: thanh lịch, ngạo nghễ và đầy tự hào.

Để đồng bộ với tinh thần triển lãm, dress code của Met Gala năm nay mang tên Tailored for you - một lời mời mở dành cho các vị khách thỏa sức thể hiện cá tính qua trang phục may đo và thời trang menswear theo cách riêng biệt. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Met Gala lấy menswear làm trọng tâm trong chủ đề chính.

Điều khiến Met Gala luôn thu hút giới mộ điệu chính là sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nổi tiếng với trang phục lộng lẫy.

Mặc dù danh sách khách mời chưa được tiết lộ cho đến đêm diễn và đôi khi có những thay đổi vào phút chót nhưng có một vài gương mặt mà giới mộ điệu rất kỳ vọng như Rihanna, Doechii, Tyla, Janelle Monáe, Grace Wales Bonner, Dapper Dan, Spike Lee, Kim Kardashian.

Đặc biệt 3 thành viên của BLACKPINK gồm Lisa, Jennie, Rosé cũng được dự đoán sẽ góp mặt tại sự kiện đình đám này.

Giá vé cá nhân tham dự Met Gala 2025 giá lên đến 75.000 USD, khách mời sẽ được hưởng những ưu đãi như tiệc cocktail, bữa tối - do đầu bếp Kwame Onwuachi của nhà hàng Tatiana tại Trung tâm Lincoln và Dōgon tại Washington, DC - đảm nhận. Những người tham dự cũng có thời gian để khám phá triển lãm.

Thông thường, người nổi tiếng thường không tự mua vé. Thay vào đó, các thương hiệu sẽ mua cả bàn với giá khởi điểm 350.000 USD và cạnh tranh để chọn ra những cái tên nổi tiếng nhất. Lượng chú ý trực tuyến và truyền thông dồn vào buổi dạ tiệc khiến đây trở thành một cơ hội quảng bá mạnh mẽ cho các thương hiệu.

Met Gala 2025 không chỉ là sự kiện thời trang - mà là một tuyên ngôn văn hóa đầy bất ngờ. Lần ra mắt lần đầu tiên vào năm 1948 như một sự kiện gây quỹ cho Viện Trang phục mới thành lập, do chuyên gia thời trang Eleanor Lambert tổ chức.

Vào thời điểm đó, vé tham dự tiệc có giá khoảng 50 USD, một mức giá mà ngày nay sẽ khiến không ít người phải giật mình so với mức giá các tấm vé lên đến tiền tỉ như hiện tại.

Thu Vân