Met Gala 2021: Vận động viên thể dục nghệ thuật cởi đầm dạ hội nhào lộn trên thảm đỏ

Your browser does not support the video tag.

Toàn bộ màn biểu diễn của Nia Dennis tại Met Gala 2021.



Sau đó, cô khoác thêm một lớp váy voan xuyên thấu chấm gót, đeo trang sức Ana Khouri, phụ kiện tóc của Jennifer Behr, đi giày cao gót, túi xách ton-sur-ton với bộ đầm xanh của Stella McCartney là lại đàng hoàng tham dự sự kiện.