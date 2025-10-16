Messi tổ chức Messi Cup 2025

Đội trưởng tuyển Argentina và Inter Miami là Lionel Messi sẽ tổ chức giải Messi Cup 2025 lần thứ nhất. Messi Cup 2025 do công ty của Messi mang tên 525 Rosario đứng ra tổ chức ngay tại Miami.

Messi Cup 2025 diễn ra từ ngày 9 đến 14-12. Giải đấu này dành cho độ tuổi U-16 của tám học viện bóng đá nổi tiếng, gồm Inter Miami, Barcelona, Man. City, River Plate, Inter Milan, Newell’s Old Boys, Atletico Madrid và Chelsea. Tám đội U-16 tham dự Messi Cup chia làm hai bảng đấu, mỗi bảng đá vòng tròn, chọn đội nhất và nhì vào bán kết, chung kết.

Messi Cup 2025 sẽ có con trai của Messi, Suarez khoác áo U-16 Inter Miami. Ảnh:X/Inter Miami.

Đây là lần đầu tiên Messi “bung show” và thể hiện khả năng kinh doanh bóng đá của mình qua công ty thuộc sở hữu của đội trưởng đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022 này, công ty mang tên 525 Rosario. Rosario chính là vùng đất quê hương của Messi ở xứ sở Tango.