Messi thăng hoa, Argentina thắng dễ trận cầu đáng nhớ

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Argentina chủ động dồn ép và nhanh chóng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 4, Cristian Romero đưa được bóng vào lưới nhưng bị trọng tài thổi việt vị.

Venezuela cũng nỗ lực đáp trả bằng vài tình huống phản công, song hàng thủ áo trắng - xanh thi đấu chắc chắn, không để thủ môn Emiliano Martínez phải làm việc quá nhiều.