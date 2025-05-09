Messi gây sốc, có thể không dự World Cup 2026

Lionel Messi một lần nữa khiến người hâm mộ bàng hoàng sau chiến thắng ấn tượng của Argentina trước Venezuela. Lập cú đúp trong trận đấu trên sân Monumental, thủ quân Albiceleste lại bất ngờ nói về khả năng không dự World Cup 2026 – giải đấu chỉ còn vài tháng nữa sẽ khởi tranh.
“Không nghĩ mình sẽ chơi thêm một kỳ World Cup nào nữa. Điều hợp lý nhất là tôi sẽ không dự, nhưng tôi vẫn ở đây, đầy hy vọng và khát khao. Tất cả là ngày qua ngày, trận này qua trận khác”, Messi chia sẻ trước khán giả Buenos Aires, những người hoàn toàn bị sốc.
Phát biểu này đến vào thời điểm anh đang duy trì phong độ cao. Messi chơi trọn vẹn 3 trận gần nhất tại vòng loại, cho thấy thể trạng ổn định dù lịch thi đấu dày đặc. Sau trận gặp Venezuela, anh thừa nhận đã tận hưởng từng khoảnh khắc: “Nếu tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi tận hưởng. Nếu cảm thấy không ổn, tôi thà không ra sân”.
Với tư cách nhà vô địch thế giới 2022, Messi giờ đã bớt đi những áp lực từng đè nặng trong màu áo tuyển quốc gia. Thay vào đó là niềm vui khi được sống trong tình yêu của người hâm mộ quê nhà – điều anh từng khao khát suốt nhiều năm.
“Tôi từng nhận được nhiều tình cảm ở Barcelona, nhưng giấc mơ của tôi là được có điều đó tại Argentina, cùng chính người dân của mình. Nhiều năm qua có rất nhiều điều được nói, nhưng tôi chọn giữ lại những điều đẹp đẽ và những khoảnh khắc tuyệt vời mà chúng tôi đã trải qua”, Messi nói.
Dẫu vậy, khả năng vắng mặt của anh ở World Cup 2026 vẫn là viễn cảnh khó chấp nhận với đông đảo người hâm mộ. Messi vẫn là thủ lĩnh của thế hệ vàng hiện tại, dìu dắt những người trẻ tiến bộ, vẫn tạo ra khác biệt trên sân, và giải đấu sắp tới lại được tổ chức phần lớn tại Mỹ (cùng Cadana và Mexico) – nơi anh đang thi đấu cho Inter Miami, trở thành biểu tượng lớn cả trong và ngoài sân cỏ.
Với người Argentina, cú đúp vào lưới Venezuela không chỉ đơn thuần là màn trình diễn đẳng cấp, mà còn gợi cảm giác như một lời chào tạm biệt (Argentina không còn trận nào trên sân nhà trong năm 2025).
Trên khán đài Monumental, những tràng pháo tay, tiếng hò reo đã trở thành phông nền cho một Messi đang tận hưởng từng giây phút như thể đó là lần cuối. Nếu đúng vậy, đó sẽ là khoảnh khắc bất tử – khi ngôi sao vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina rực sáng lần cuối cùng trước khán giả Buenos Aires.