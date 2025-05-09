Messi gây sốc, có thể không dự World Cup 2026

Lionel Messi một lần nữa khiến người hâm mộ bàng hoàng sau chiến thắng ấn tượng của Argentina trước Venezuela. Lập cú đúp trong trận đấu trên sân Monumental, thủ quân Albiceleste lại bất ngờ nói về khả năng không dự World Cup 2026 – giải đấu chỉ còn vài tháng nữa sẽ khởi tranh.

“Không nghĩ mình sẽ chơi thêm một kỳ World Cup nào nữa. Điều hợp lý nhất là tôi sẽ không dự, nhưng tôi vẫn ở đây, đầy hy vọng và khát khao. Tất cả là ngày qua ngày, trận này qua trận khác”, Messi chia sẻ trước khán giả Buenos Aires, những người hoàn toàn bị sốc.

Phát biểu này đến vào thời điểm anh đang duy trì phong độ cao. Messi chơi trọn vẹn 3 trận gần nhất tại vòng loại, cho thấy thể trạng ổn định dù lịch thi đấu dày đặc. Sau trận gặp Venezuela, anh thừa nhận đã tận hưởng từng khoảnh khắc: “Nếu tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi tận hưởng. Nếu cảm thấy không ổn, tôi thà không ra sân”.