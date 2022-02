Messi chói sáng, PSG đại thắng '5 sao'

Highlights Lille 1-5 PSG:

Bàn thắng

Lille: Botman (28')

PSG: Danilo (10', 51'), Kimpembe (32'), Messi (38'), Mbappe (67')

Thiếu vắng Neymar nhưng PSG vẫn tỏ ra quá mạnh so với Lille