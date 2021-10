Messi 0 bàn, 0 kiến tạo ở Ligue 1 và lý do đáng quan tâm

Mặc dù cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2021 đã khép lại, nhưng một số (chủ yếu là những người ghét Messi) không muốn Leo giành chiến thắng bởi không hài lòng với cách siêu tiền đạo bắt đầu ở mùa giải mới 2021/22.

Messi quá quen với đấu trường Cúp C1 và chơi trọn vẹn 2 trận liên tiếp, ghi 3 bàn cho PSG

Tuy nhiên, có lẽ họ đã bỏ qua các màn trình diễn của cựu đội trưởng Barca ở Champions League, với 3 bàn sau 2 trận cùng PSG thắng Man City 2-0 và 3-2 trước Leipzig.



Tất cả là bởi, cho đến lúc này Messi vẫn chưa ghi bàn ở Ligue 1 – giải đấu không thể so với La Liga bao năm anh từng chinh chiến. Chính xác hơn thì Messi 0 bàn, 0 pha kiến tạo và hãy tìm hiểu cặn kẽ lý do đằng sau nó.



Có thể thấy, trong 10 trận có thể ra sân cho PSG, Messi đã vắng mặt 6 trận vì những lý do khác nhau: hoặc chưa đủ thể lực, hoặc chấn thương, hoặc vì làm nhiệm vụ tuyển Argentina.



Trong 4 trận Messi đã chơi, có lẽ không cần đề cập đến trận Messi ra mắt PSG 2-0 Reims, nơi mà anh chỉ vào sân từ phút 66 thay cho Neymar, đúng nghĩa để ‘giới thiệu’ tay săn bàn 34 tuổi với Ligue 1 thì chính xác hơn.



Đến trận PSG gặp Lyon, Messi được HLV Pochettino thay ra ở phút 76 mà sau đó người ta được biết lý do thực sự, bởi M30 bị đau.



Như vậy, Messi chỉ có 2 trận chơi trọn vẹn 90 phút cho PSG ở Ligue 1 tính đến thời điểm hiện tại. Và các số liệu chỉ ra, anh chơi không hề kém chút nào.