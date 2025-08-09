Merino lập hat-trick, Tây Ban Nha thắng nghiền ép Thổ Nhĩ Kỳ 6-0

Mới phút thứ 6, Pedri đã có được bàn mở tỉ số cho Tây Ban Nha bằng cú sút xa hiểm hóc. Pha lập công sớm giúp "La Roja" thoải mái triển khai lối chơi kiểm soát bóng đặc trưng trong khi đội chủ nhà gần như bất lực trong việc chống đỡ.
Tây Ban Nha chiếm ưu thế
Phút 22, Mikel Merino – cái tên ít khi được chú ý – bất ngờ lên tiếng, nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm lạnh lùng. Thổ Nhĩ Kỳ gần như sụp đổ khi Merino hoàn tất cú đúp ở phút bù giờ hiệp một, đưa Tây Ban Nha dẫn 3-0 trước giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, sức tấn công khủng khiếp của đoàn quân HLV Luis de la Fuente tiếp tục biến khán đài Konya chật kín người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ phải nín lặng. Ferran Torres ghi bàn thứ tư ở phút 53 sau một tình huống phản công mẫu mực, trước khi Merino tung cú sút xa thành bàn ở phút 57 để hoàn tất cú hat-trick chói sáng.
Không dừng lại ở đó, Pedri – niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha – khép lại trận đấu bằng bàn thắng thứ hai của riêng mình ở phút 62, ấn định tỉ số 6-0. Một kết quả không chỉ là chiến thắng, mà còn là lời tuyên bố hùng hồn của "La Roja" trong hành trình chinh phục tấm vé tham dự World Cup.
Trận đấu này ghi dấu màn trình diễn thăng hoa của hàng loạt ngôi sao Tây Ban Nha. Pedri chơi rực sáng với cú đúp, trong khi "thần đồng" Lamine Yamal gây ấn tượng bằng tốc độ, kỹ thuật và dĩ nhiên, cả cú đúp kiến tạo. Trong khi vai trò người hùng đích thực gọi tên Mikel Merino khi anh lần đầu lập hat-trick trong màu áo đội tuyển thì Mikel Oyarzabal cũng đóng góp âm thầm bằng ba đường chuyền thành bàn.
Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, thất bại 0-6 ngay trên sân nhà là cú sốc lớn. Những Arda Güler, Kenan Yildiz hay Hakan Çalhanoğlu đều mờ nhạt, hàng thủ liên tục mắc sai lầm và bất lực trước lối đá nhanh, chính xác của đối thủ.
Chiến thắng này giúp Tây Ban Nha dẫn đầu bảng E với 6 điểm tuyệt đối và hiệu số +9 sau 2 trận. Với phong độ bùng nổ, đoàn quân của HLV De la Fuente đang cho thấy họ là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng, qua đó giành vé trực tiếp đến World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico.
Georgia thắng Bulgaria 3-0 để vươn lên vị trí nhì bảng, sau Tây Ban Nha. Kề từ Euro 2024, đội bóng tách ra từ Liên bang Xô viết cũ đã có sự trưởng thành vượt bậc.