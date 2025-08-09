Merino lập hat-trick, Tây Ban Nha thắng nghiền ép Thổ Nhĩ Kỳ 6-0

Không dừng lại ở đó, Pedri – niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha – khép lại trận đấu bằng bàn thắng thứ hai của riêng mình ở phút 62, ấn định tỉ số 6-0. Một kết quả không chỉ là chiến thắng, mà còn là lời tuyên bố hùng hồn của "La Roja" trong hành trình chinh phục tấm vé tham dự World Cup.

Chiến thắng tưng bừng của nhà vô địch châu Âu dù đá trên sân khách

Trận đấu này ghi dấu màn trình diễn thăng hoa của hàng loạt ngôi sao Tây Ban Nha. Pedri chơi rực sáng với cú đúp, trong khi "thần đồng" Lamine Yamal gây ấn tượng bằng tốc độ, kỹ thuật và dĩ nhiên, cả cú đúp kiến tạo. Trong khi vai trò người hùng đích thực gọi tên Mikel Merino khi anh lần đầu lập hat-trick trong màu áo đội tuyển thì Mikel Oyarzabal cũng đóng góp âm thầm bằng ba đường chuyền thành bàn.

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, thất bại 0-6 ngay trên sân nhà là cú sốc lớn. Những Arda Güler, Kenan Yildiz hay Hakan Çalhanoğlu đều mờ nhạt, hàng thủ liên tục mắc sai lầm và bất lực trước lối đá nhanh, chính xác của đối thủ.