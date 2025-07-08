Mercedes hé lộ SUV điện mới - GLC 400 4Matic với logo phát sáng

Hãng xe sang Đức Mercedes-Benz vừa hé lộ hình ảnh đầu tiên không ngụy trang của mẫu SUV điện cỡ nhỏ hoàn toàn mới: GLC 400 4Matic với điểm nhấn là lưới tản nhiệt phát sáng mang phong cách hoài cổ kết hợp yếu tố tương lai. Đây là động thái cho thấy hãng đang làm mới hình ảnh thương hiệu khi mang trở lại chi tiết từng là biểu tượng thiết kế trong gần một thế kỷ - mặt trước mạ chrome nhưng lần này là phiên bản phát sáng hiện đại.

Dù xe điện không cần nhiều khe hút gió như xe xăng, nhưng lưới tản nhiệt của GLC mới vẫn nổi bật với viền rộng, các thanh chrome dày và nền lưới đen bóng kiểu kính khói, tạo nên vẻ ngoài vừa sang vừa táo bạo. Theo dự kiến, mẫu xe sẽ được ra mắt chính thức tại Triển lãm ô tô Munich (IAA) vào tháng 9/2025, thay thế cho mẫu EQC trước đây.

Đặc biệt, khách hàng có thể nâng tầm hiệu ứng thị giác của phần đầu xe thông qua gói tùy chọn ánh sáng, với 942 điểm sáng LED nhỏ có khả năng chuyển động, Mercedes GLC 400 4Matic sở hữu hiệu ứng “thức giấc” mỗi khi tài xế tiến gần xe. Biểu tượng ngôi sao ba cánh cũng được chiếu sáng cùng phần ốp bao quanh, biến phần đầu xe thành tâm điểm chú ý trên đường phố.

Đây được xem là một phản ứng trực tiếp với những lời chê bai dành cho các mẫu EV trước đó của Mercedes như EQE và EQS, vốn bị chê là có thiết kế “nhàm chán”. Thiết kế mới giúp GLC trở nên dễ nhận diện và hấp dẫn hơn với công chúng toàn cầu, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các hãng xe điện Trung Quốc.

Không chỉ là một bước làm mới thiết kế, theo trưởng bộ phận thiết kế của Mercedes, đây còn là một chiến lược thương hiệu.

"Lưới tản nhiệt mới không chỉ là diện mạo mới cho GLC mà còn định hình lại toàn bộ hình ảnh của Mercedes-Benz trong tương lai. Đó là sự giao thoa giữa bản sắc thiết kế truyền thống và ngôn ngữ hiện đại, giúp xe của chúng tôi luôn dễ dàng nhận diện" - trưởng bộ phận thiết kế của Mercedes cho biết.

Về mặt công nghệ, GLC 400 4Matic là mẫu đầu tiên trong dòng GLC mới được trang bị hệ truyền động điện EQ. Dù thông số kỹ thuật chi tiết chưa được công bố nhưng xe có khả năng sạc cực nhanh: nạp thêm khoảng 260 km chỉ trong 10 phút nhờ công suất sạc hơn 320 kW. GLC sử dụng hệ thống điện 800 volt và khác với các mẫu xe điện mới như CLA EV, nó có thể sạc ở cả trạm 400 volt ngay từ khi ra mắt.