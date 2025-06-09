Mercedes G-Class phiên bản mui trần sẽ được hồi sinh

Nhà sản xuất ô tô không tiết lộ nhiều thông tin chi tiết về dòng xe, chỉ biết là đang phát triển và phần mui xe sắp được hạ xuống.

Qua những hình ảnh nhá hàng cho thấy, một thiết kế quen thuộc tiếp tục được duy trì với đầu xe vuông vức và kính chắn gió thẳng đứng. Những thay đổi lớn hơn xuất hiện ở phía sau khi mui xe có thể thu vào dường như bắt đầu ngay sau cột A. Kính chắn gió ở phần tư thứ ba cũng đã biến mất, mang lại cho mẫu xe một dáng vẻ gợi nhớ mơ hồ đến Mercedes-Maybach G 650 Landaulet. Mẫu xe này được cho là sẽ có mặt tại hầu hết các thị trường, bao gồm cả Mỹ.

Hiện tại, vẫn chưa có nhiều thông tin về G-class Cabriolet, nhưng thời điểm ra mắt cho thấy mẫu xe này có thể là tại Triển lãm ô tô Munich (Đức) vào tuần tới . Dự kiến, xe sẽ được ra mắt vào năm 2026.

Các tùy chọn động cơ sẽ tương tự như phiên bản khác, đồng nghĩa với việc xe có thể có động cơ I6 3.0 lít tăng áp, công suất 443 mã lực (330 kW / 449 PS) và mô-men xoắn 559 Nm. Ngoài ra, cũng có thể được trang bị động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép, sản sinh công suất 577 mã lực (430 kW / 585 PS) và mô-men xoắn 849 Nm.

Cũng không khó để hình dung một phiên bản EQ (xe điện) với bốn động cơ điện và bộ pin 116 kWh. Thiết lập này cho phép phiên bản thường sản sinh công suất kết hợp 579 mã lực (432 kW / 587 PS) và mô-men xoắn 1.163 Nm.