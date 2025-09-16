Mercedes chuẩn bị 'tổng tấn công' 40 mẫu xe mới để tái định hình tương lai

Sự ra mắt của mẫu SUV chạy điện Mercedes-Benz GLC EQ không chỉ là một bước tiến quan trọng, mà còn đánh dấu khởi đầu cho đợt “tổng tấn công sản phẩm” lớn nhất trong lịch sử hãng. Trong vòng ba năm tới, Mercedes dự kiến tung ra hơn 40 mẫu xe mới, đồng thời cắt giảm đáng kể chi phí sản xuất và mở rộng sang các phân khúc giá dễ tiếp cận hơn thay vì chỉ tập trung vào xe sang như trước.

Để chuẩn bị cho sự bùng nổ sản phẩm, Mercedes đã đầu tư hơn 2 tỷ euro (tương đương 61.000 tỷ đồng) vào các nhà máy lắp ráp tại châu Âu. Sau khi hoàn tất việc tăng tốc sản xuất mẫu CLA chạy điện tại nhà máy Rastatt (Đức), thương hiệu sẽ bắt đầu sản xuất GLC EQ tại Bremen và C-Class EQ tại Kecskemét (Hungary). Song song, nhà máy Sindelfingen sẽ chịu trách nhiệm chế tạo những mẫu xe điện hiệu suất cao từ Mercedes-AMG, bao gồm cả bản thương mại của concept AMG GT XX vừa ra mắt.

Ngoài các mẫu SUV và sedan quen thuộc, Mercedes còn chuẩn bị tung ra VLE - một mẫu MPV chạy điện hạng sang phát triển trên nền tảng Van Electric Architecture, có khả năng chở tới 8 hành khách. Đáng chú ý, hãng sẽ giới thiệu thêm phiên bản G-Class cỡ nhỏ chạy điện, S-Class facelift, cùng thế hệ mới của GLA và GLB.

Bên cạnh việc mở rộng sản phẩm, Mercedes cũng sẽ đẩy mạnh số hóa sản xuất với hệ sinh thái MO360 và nền tảng dữ liệu MO360 Data Platform, cho phép tạo ra “bản sao kỹ thuật số” của nhà máy để thử nghiệm cải tiến trước khi áp dụng thực tế. Hãng đặt mục tiêu giảm 10% chi phí sản xuất từ năm 2024 đến 2027, bằng cách ứng dụng AI, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, cùng tối ưu hóa hiệu quả sản xuất và hậu cần.