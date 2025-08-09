Mercedes-Benz GLC có bản thuần điện

Tại triển lãm ô tô Munich 2025, Mercedes-Benz đã giới thiệu GLC với Công nghệ EQ - mẫu SUV thuần điện thay thế cho EQC đã bị khai tử. Mặc dù mang tên gọi giống với mẫu GLC động cơ đốt trong nhưng GLC thuần điện có kiểu dáng hoàn toàn khác biệt.

Tỷ lệ thân xe được giữ nguyên nhưng toàn bộ phần đầu và đuôi xe của GLC EQ được tái thiết kế. Điểm nhấn nổi bật nhất là mặt ca-lăng Mercedes phiên bản mới, với tùy chọn 942 điểm LED chiếu sáng, bao gồm cả logo sao 3 cánh ở giữa.

Đèn pha LED cũng được làm mới, với dải LED ban ngày hình ngôi sao hứa hẹn trở thành ngôn ngữ thiết kế đặc trưng cho toàn bộ dải sản phẩm Mercedes. Ở phía sau, cụm đèn hậu cũng mang họa tiết ngôi sao cùng cánh gió gắn trên nóc xe.