Mercedes-Benz C-Class mới ra mắt Việt Nam: 4 phiên bản, ngập tràn công nghệ

C-Class mới là thế hệ C-Class đầu tiên được trang bị đèn chào mừng với hình chiếu logo Mercedes-Benz. Xe tích hợp cụm đèn pha trước ứng dụng công nghệ DIGITAL LIGHT giúp trải nghiệm lái an toàn hơn.

Đây cũng là lần đầu tiên, tất cả các phiên bản của C-Class sedan (W206) đều được trang bị tiêu chuẩn động cơ 4 xi-lanh kết hợp cùng bộ đề kiêm phát điện ISG và bộ pin 48V. Hệ thống điện trên C-Class mới mang lại khả năng cung cấp tối đa lên đến 15 kW (~20 Hp) và 200Nm mô-men xoắn, giúp giảm thiểu tối đa độ trễ của chân ga khi đề pa.

C-Class thế hệ mới được xây dựng trên nền tảng khung sườn Mercedes MRA II với hệ dẫn động cầu sau đặc trưng. Nền tảng này được phát triển lần đầu trên mẫu xe S-Class (W/V222) vào năm 2014, và cũng được áp dụng trên S-Class thế hệ mới (W/V223).

C-Class phiên bản C 300 AMG First Edition sẽ có mặt tại hệ thống đại lý toàn quốc và sẵn sàng giao đến tay khách hàng từ ngày 28/4/2022. 3 phiên bản C 200 Avantgarde, C 200 Avantgarde Plus, C 300 AMG sẽ chính thức nhận đặt cọc bởi hệ thống đại lý từ ngày 28/4/2022.

Giá bán của Mercedes-Benz C-Class 2022 khởi điểm 1,669 tỷ đồng cho bản C 200 Avantgarde, 1,789 tỷ đồng cho C 200 Avantgarde Plus, 2,089 tỷ đồng cho C 300 AMG. Phiên bản C 300 AMG nhập khẩu có mức giá từ 2,399 tỷ đồng.