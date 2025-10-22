Mercedes-AMG G63 phủ 1kg bụi kim cương lên lớp sơn, nội thất da cá sấu Himalaya

Nội thất da cá sấu Himalaya.

Không kém phần dị biệt, nội thất sử dụng da cá sấu Himalaya, loại vật liệu hiếm – vốn nổi tiếng trên túi Birkin của Hermès với giá có thể lên đến hàng trăm nghìn USD. Chất liệu này được bọc trên ghế trước và ghế giữa phía sau, tạo nên không gian gần như “độc bản”. Phần còn lại kết hợp da nâu – trắng và Alcantara phủ trần, hoàn thiện theo phong cách thủ công.