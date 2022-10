Mẹo ủi quần áo vừa nhanh vừa đẹp

Phân loại quần áo

Mỗi loại quần áo khác nhau thì có chất liệu vải khác nhau, cùng với đó là nhiệt độ ủi quần áo cũng khác nhau. Nếu bạn không muốn tốn thời gian vào việc điều chỉnh nhiệt độ bàn ủi thì bạn nên phân loại quần áo trước khi tiến hành ủi quần áo. Việc này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc chọn những quần áo mỏng nhẹ như cotton, lụa để ủi trước và những chất liệu thô như jean, kaki để ủi sau.



Mẹo ủi quần áo nhanh, đẹp sẽ giúp bạn không còn ngại công việc này.

Ủi từ trong ra ngoài

Trong khi ủi đồ có một mẹo nhỏ nhất đinh bạn phải biết đó là chúng ta nên ủi quần áo từ trong ra ngoài, lộn mặt trái ủi trước rồi mới đến mặt phải. Và phương pháp này đặc biệt phải áp dụng cho những quần áo tối màu như đen, xanh thẫm, tím than, đỏ đô,… Bởi nếu chúng ta không thực hiện ủi từ trong ra ngoài thì màu của quần áo sẽ trở nên loang lổ và không đều hoặc làm bạc màu quần áo.

Cẩn thận khi ủi các chi tiết, hoa văn trên quần áo

Khi ủi quần áo bạn phải chú ý vấn đề này, nếu trên áo có những hoạ tiết, hình in hay hình thêu thì khi ủi bạn phải đặt một chiếc khăn lên trên bàn ủi sau đó úp mặt có hoạ tiết xuống dưới và tiến hành ủi quần áo. Làm như vậy sẽ giúp bạn giữ được màu sắc ban đầu của hoạ tiết, cũng như hoạ tiết đó không bị biến dạng trong quá trình là, đặc biệt là những hình in trên áo sẽ không bị nóng chảy ra và in màu lung tung trên quần áo.