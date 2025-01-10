Mẹo tránh 7 khoản phí khi đi du lịch

Phí ký gửi hành lý

Phí hành lý ký gửi là quy định chung của hàng không và các hãng giá rẻ thường có phí cao hơn. Để tránh phí phát sinh, bạn đừng mang quá nhiều hành lý, chỉ mang theo hành lý xách tay đựng quần áo dễ giặt, dễ mặc; hoặc có thể chọn các hãng hàng không giới hạn hành lý 22kg. Nếu cần ký gửi, hãy mua gói hành lý vì quầy ký gửi tại sân bay thường rất đắt.

Phí in thẻ lên máy bay﻿

Một số hãng hàng không giá rẻ của Mỹ như: Spirit, Allegiant, Breeze, Frontier sẽ tính từ 5-25USD phí in thẻ lên máy bay tại quầy ở sân bay. Các quầy tự phục vụ cũng tính phí tùy thuộc vào hãng hàng không và sân bay. Để không muốn mất khoản phí này, bạn nên làm thủ tục trực tuyến tại website, qua ứng dụng của hãng hàng không hoặc in thẻ lên máy bay tại nhà hay công ty. Nên lưu thẻ lên máy bay trên điện thoại để trong trường hợp gặp sự cố thì không phải ra quầy. Ngoài ra, hãy xem kỹ giá vé trước khi đặt vì có thể có thêm các khoản phí phụ, nhất là với vé rẻ.

Phí giao dịch thẻ tín dụng ở nước ngoài﻿

Quẹt thẻ và rút tiền tại máy ATM ở nước ngoài đều có phí. Cho nên, bạn nên chọn thẻ tín dụng có lợi cho du lịch. Một số ngân hàng không tính phí giao dịch nước ngoài, không phí thường niên và cung cấp các ưu đãi du lịch cao cấp. Để giảm thiểu phí ATM, hãy chọn máy ATM đối tác quốc tế của ngân hàng hoặc rút một lần số tiền lớn.

Phí nghỉ dưỡng﻿

Phí này còn được gọi là phí điểm đến, phí tiện ích, phí tiện nghi, phí đô thị, phí bền vững và thường được cộng vào hóa đơn thanh toán, dao động từ 20 -160USD/đêm. Phí này gồm: wi-fi, phòng tập thể dục, hồ bơi... nó thường không được hiển thị khi đặt phòng trước và bắt buộc phải trả dù bạn không sử dụng. Do đó, hãy chọn những khách sạn có ghi rõ "không thu phí nghỉ dưỡng" hoặc hỏi trực tiếp khách sạn trước khi đặt phòng.

Tiền boa trên tàu du lịch﻿

Đây là khoản bắt buộc khi đi du thuyền và tiền boa của mỗi hãng du thuyền đều khác nhau. Ví dụ, tàu Carnival Cruise Line, tiền boa bắt buộc 16USD/người cho phòng tiêu chuẩn và 18USD/người cho phòng suite, có thể trả trước hoặc trả trên tàu. Tiền này chia đều cho thủy thủ đoàn, đầu bếp, nhân viên phục vụ ăn uống, phục vụ phòng... Bạn không thể né tránh phí này, nên hãy tìm các du thuyền có khuyến mãi tiền boa "miễn phí" hoặc "giảm giá".

Phí dọn dẹp nhà nghỉ﻿

Các nhà nghỉ Airbnb hay Vrbo có tính phí dọn dẹp, từ 50 - 500USD tùy vào diện tích bạn thuê. Để tránh điều này, bạn nên tìm kiếm theo tiêu chí "không tính phí dọn dẹp” vì một số chủ nhà có miễn phí dọn dẹp khi khách đặt phòng.

Phí hành lý xách tay﻿

Các hãng giá rẻ thường tính phí khá cao khi hành lý xách tay vượt quá cân nặng và kích thước quy định. Cho nên, bạn hãy cho các vật dụng cá nhân vào túi xách nhỏ mang theo bên người để tránh hành lý xách tay bị quá ký. Bạn cũng có thể thanh toán phí hành lý xách tay trước, giá sẽ rẻ hơn khi trả tại quầy ở sân bay.

Xuân Bình (theo The Travel)