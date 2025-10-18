Mẹo 'trang điểm như không trang điểm' cho chị em bận rộn

Dưỡng da trước trang điểm: nhẹ nhưng đủ

Sai lầm phổ biến của nhiều người là thoa quá nhiều kem dưỡng trước khi trang điểm, khiến lớp nền dễ bị mốc hoặc loang lổ. Bí quyết nằm ở việc dưỡng ẩm nhẹ nhàng, chỉ cần cấp đủ nước cho da. Bạn có thể dùng nước hoa hồng hoặc tinh chất lỏng, kết hợp với một lượng nhỏ sữa dưỡng. Tránh các loại serum có kết cấu quá đặc hoặc dính, vì dễ khiến lớp nền bị vón cục.

Kem lót có chống nắng: chìa khóa cho lớp nền tự nhiên

Dù bận rộn đến đâu, chống nắng vẫn là bước bắt buộc. Hãy chọn loại kem lót có chỉ số SPF từ 30 trở lên, đồng thời giúp hiệu chỉnh sắc da và tạo hiệu ứng sáng mịn. Khi thoa, nên tập trung vào vùng dễ khô hoặc dễ mốc như cánh mũi, khóe miệng và dưới mắt để lớp nền đều và mượt hơn.

Dùng kem che khuyết điểm thay cho kem nền

Không cần đến lớp nền dày cộp, chỉ 1 cây concealer là đủ. Chuyên gia trang điểm gợi ý dùng 2 tông màu che khuyết điểm: tông sáng để làm nổi bật vùng dưới mắt, cánh mũi và cằm, tông sáng hơn một chút để tán dọc vùng bắt sáng theo hình chữ S. Cách này giúp khuôn mặt trở nên tươi trẻ, căng bóng và có chiều sâu mà không cần đến kỹ thuật tạo khối phức tạp.

1 sản phẩm, 3 công dụng: má, mắt và môi

Hãy chọn phấn má dạng kem hoặc liquid blush có màu nhẹ, tự nhiên như hồng đào hoặc cam san hô. Thoa một chút lên má, bầu mắt và cằm, sau đó tán đều bằng đầu ngón tay để tạo độ ửng hồng hài hòa. Dùng chính màu đó cho môi giúp tổng thể khuôn mặt tươi tắn và thống nhất, vừa tiết kiệm thời gian, vừa dễ ''ăn gian'' vẻ hồng hào tự nhiên.

Dùng phấn mắt thay cho kẻ eyeliner

Thay vì dùng bút kẻ mắt đậm, hãy lấy phấn mắt màu nâu đậm hoặc nâu lạnh tán sát chân mi. Bắt đầu từ đuôi mắt hướng vào trong giúp phần đuôi đậm hơn tự nhiên, đồng thời giảm cảm giác sưng mí. Với mi dưới, chỉ cần tán nhẹ đến giữa con ngươi là đủ tạo chiều sâu.

Đừng quên vẽ ''bọng mắt cười''

Đôi mắt tự nhiên nhưng vẫn có hồn chính là nhờ ''bọng mắt cười''. Dùng phấn nâu nhạt để tạo bóng dưới bọng mắt, sau đó nhấn nhẹ bằng phấn sáng hoặc nhũ mịn để làm nổi khối. Chỉ cần một chút thôi, ánh nhìn của bạn đã trở nên trong trẻo và rạng rỡ hơn.

Chỉ trong 10 phút, bạn đã có thể hoàn thiện diện mạo như không trang điểm với làn da trong veo, đôi má ửng nhẹ và ánh mắt sáng tự nhiên. Phong cách này đặc biệt phù hợp cho những chị em văn phòng bận rộn hay những buổi hẹn bất ngờ. Không cần phấn dày hay kỹ thuật cầu kỳ, bí quyết nằm ở sự tiết chế và khéo léo để vẻ đẹp tự nhiên được tỏa sáng đúng nghĩa.

Thu Vân