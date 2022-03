Mẹo tiết kiệm xăng khi đi xe máy hiệu quả bất ngờ

Thay vì nổ máy rồ ra vù đi ngay, trước khi vận hành xe vào mỗi buổi sáng hoặc sau thời gian dài không sử dụng, bạn nên khởi động xe, giữ ga khoảng 1-2 phút rồi mới chạy. Nếu bạn chạy xe ngay khi nổ máy, dầu mỡ chưa được bơm đến các bộ phận để bôi trơn, khiến máy bị mòn nhanh chóng; xăng được phun ra nhiều nhưng bay hơi kém, hiệu suất thấp, nên xe sẽ tốn xăng hơn.



Không chở quá nặng, không để lốp non... là mẹo tiết kiệm xăng khi đi xe máy rất hiệu quả.

Lốp xe căng vừa phải

Hãy thường xuyên kiểm tra lốp xe để bơm kịp thời khi thấy non lốp. Lốp xe có lượng hơi vừa phải sẽ giúp xe không tốn quá nhiều sức kéo khi vận hành, từ đó giảm tiêu hao nhiên liệu. Lốp quá mềm, lượng xăng tiêu thụ sẽ tăng do các bộ phận của xe phải hoạt động nhiều hơn mức bình thường; còn lốp quá căng thường gây xóc, nếu lái non tay thì thậm chí còn kém an toàn.

Không giảm ga đột ngột