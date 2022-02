Mẹo thử độc trong món ăn của Nữ hoàng Anh

Ví dụ, dâu tây sai trái vào mùa hè, nên những bữa tiệc hè của gia đình hoàng gia sẽ có nhiều món được chế biến từ dâu tây. Nhưng nếu nó xuất hiện vào menu mùa đông, thì bà sẽ thẳng tay gạt nó ra khỏi danh sách.

Với kiểu ăn uống thiên nhiên và hữu cơ này, có thể hiểu vì sao nữ hoàng Elizabeth II và hoàng tế Phillip thọ hơn 90 tuổi và vẫn còn rất minh mẫn.

Nữ hoàng cũng là người tuân thủ quy tắc ăn kiêng nghiêm ngặt. Bà luôn luôn ăn khẩu phần nhỏ, dùng bữa bốn lần/ngày để không ăn uống quá đà. Buổi sáng thì bà chỉ dùng ngũ cốc và trà English Breakfast. Trong suốt nhiều năm qua, bà chưa bao giờ làm trái quy định này…ngoại trừ đối với socola. Vâng, nữ hoàng cũng là người mê socola!

Nữ hoàng Anh luôn tuân thủ nguyên tắc không mời 13 khách ăn tiệc. Trong văn hóa Tây Âu, con số 13 là con số xui xẻo. Tuy chính nữ hoàng không quá bận tâm về nó, nhưng bà cũng cố gắng tránh làm phật lòng những khách hơi “mê tín” hơn.

Để giúp đỡ nữ hoàng, có hẳn một “đại quân” gọi là The Office of the Marshal of the Court. Nhiệm vụ của văn phòng này là sắp xếp chỗ ngồi cho khách mời tại bữa tiệc.

Tiệc tối luôn long trọng



Muốn xem bữa ăn của giới quý tộc Anh trang trọng như thế nào, hãy xem phim Downton Abbey

Khi ăn tối với nữ hoàng, tất cả thành viên hoàng thất và khách mời đều phải ăn mặc trang trọng. Dress code luôn là White Tie. Thử tưởng tượng phải ăn tối khi mặc đầm lộng lẫy, và cố gắng không để thức ăn rơi vãi lên trang phục!

Còn khi tham gia những bữa tiệc ngoài trời hay các buổi giao tiếp xã hội, các thành viên hoàng gia Anh vẫn phải ăn mặc chỉn chu. Và đặc biệt không được mặc trang phục hở ngực hay quá ngắn.