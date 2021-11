Mèo rừng quý hiếm bị thương nằm ven đường

Your browser does not support the audio element.

Ngày 20/11, Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật và Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) vừa tiếp nhận một cá thể mèo rừng quý hiếm từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình.