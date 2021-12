Mẹo nhận biết mít chín cây và mít "ngậm hoá chất"

Những quả mít chín cây khi bổ ra thường có ít nhựa và không có nhựa màu trắng. Còn những quả mít tiêm thuốc thường có dòng nhựa trắng chảy ra từ trong ruột. Đây là do tác dụng của thuốc.

Những quả mít chín cây thường có múi mít vàng óng, cùi dày. Khi ăn có vị ngọt bùi. Xơ mít có màu vàng nhạt hoặc màu trắng. Còn những quả mít chín ép thì khi ăn có cảm giác bị sượng, xơ mít có màu vàng đậm như múi mít.

Dựa vào gai và mắt mít

Những quả mít chín tự nhiên thì gai sẽ nở to, không nhọn và thưa hơn so với lúc còn xanh. Ấn tay vào sẽ thấy mít rất mềm. Trong khi đó, những quả mít chín ép, chín do tiêm thuốc thì gai vẫn còn nhọn, vỏ mít cứng và dày.

Dựa vào vị của mít

Nếu mua mít bóc sẵn, bạn có thể ăn thử múi mít để nhận biết đó có phải mít chín cây hay không.

Nếu múi mít có vị ngọt thanh, bùi, ăn giòn nhưng không cứng thì đó là mít chín cây. Còn mít ăn cứng, sượng, cắn vào có vị lờ lợ là mít chín ép.