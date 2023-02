Mẹo khử trùng đồ dùng, đồ chơi cho trẻ, giúp bảo vệ bé yêu khỏi mầm bệnh xung quanh

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ do sức đề kháng còn yếu nên rất dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp do tác nhân là các loại vi rút, vi khuẩn ẩn náu trên đồ vật mà trẻ tiếp xúc hàng ngày. Vậy làm thế nào để bảo vệ trẻ an toàn trước những mối đe dọa về sức khỏe luôn rình rập ở khắp mọi nơi?. Cách đơn giản và hữu hiệu nhất chính là dọn dẹp sạch sẽ và khử trùng mọi thứ trẻ có thể tiếp xúc bao gồm đồ dùng và đồ chơi. Chỉ có như vậy mới giảm thiểu nguy cơ gây nguy hiểm và ngăn ngừa các bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ tốt hơn.

Hướng dẫn cách làm sạch các đồ dùng và đồ chơi cho bé

1. Quần áo

Cách giặt sạch quần áo trẻ em giúp loại bỏ vi trùng: Đầu tiên, bạn hãy mua loại bột giặt dành cho trẻ sơ sinh có chứa chất khử trùng nhưng dịu nhẹ và an toàn. Bước tiếp theo là loại bỏ hoàn toàn vết nước mũi, vết nước bọt và các vết bẩn khác nhau trên quần áo. Vì những vết bẩn này sẽ khiến vi khuẩn tích tụ và gây nguy hiểm. Do đó, phải vò thật sạch trước khi ngâm vào thùng giấm rượu trắng pha với 1-2 và một xô nước, để ngâm 30 phút sau là có thể vớt ra giặt bình thường.

2. Địu em bé

Hầu hết các loại địu em bé đều có thể được làm sạch trong máy giặt như bình thường. Tốt nhất là sử dụng chức năng nước lạnh với chất tẩy rửa nhẹ. Nếu địu có thể dùng trong máy sấy thì cho vào máy sấy khô còn không thì đem ra phơi nắng. Điều quan trọng là bạn phải giặt thật sạch địu trước khi sử dụng lần đầu tiên.